Thema u.a.: Nachlasspfleger Sonnenberg & NoackJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.04.2025: Thema u.a.: Nachlasspfleger Sonnenberg & Noack
62 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12
Was passiert, wenn das Leben endet und keine Erben mehr da sind, die sich um den Nachlass kümmern? Dann greifen Nachlasspfleger Marcel Sonnenberg und seine Kollegin Antonia Noack ein. Sie suchen in den Wohnungen der Verstorbenen nach versteckten Schätzen, um laufende Kosten zu decken und stoßen dabei auf allerlei Außergewöhnliches.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins