Tuningkontrolle Hildesheim: Manipulierte Schalldämpfer – Fahrer aggressiv!Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.04.2025: Tuningkontrolle Hildesheim: Manipulierte Schalldämpfer – Fahrer aggressiv!
60 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12
In Hildesheim kontrollieren die Polizisten Jörg E. und Stephan H. mit weiteren Kollegen und Gutachtern getunte Fahrzeuge. Beim ersten Fahrzeug entdecken die beiden manipulierte Schalldämpfer. Der Fahrer will davon nichts gewusst haben. Müssen die Polizisten den Wagen stilllegen lassen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins