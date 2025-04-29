Entrümpler Kaiserslautern finden Pistole im KleiderschrankJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 29.04.2025: Entrümpler Kaiserslautern finden Pistole im Kleiderschrank
61 Min.Folge vom 29.04.2025Ab 12
Erlenbach bei Kaiserslautern. Hier müssen Sascha Schwarz und sein Entrümplerteam ein Messihaus ausräumen. Besonders im Obergeschoss stapeln sich Müll und Trödel. Im Kleiderschrank dann ein überraschender Fund: in einer alten Zigarrenschachtel findet Sascha Schwarz eine Pistole samt Munition. Eine gefährliche Situation für die Entrümpler, da sich ein Schuss lösen könnte
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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