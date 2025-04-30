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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Notruf Luftrettung Neustrelitz

Kabel EinsFolge vom 30.04.2025
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Notruf Luftrettung Neustrelitz

Notruf Luftrettung NeustrelitzJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 30.04.2025: Notruf Luftrettung Neustrelitz

61 Min.Folge vom 30.04.2025Ab 12

Ein Notruf, alarmierende Symptome und ein Verdacht, der keine Zeit zum Zögern lässt: Pilot Steffen Arnold-Batschke, Notarzt Christoph Busjahn und Sanitäter Peter Stenzel starten mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 48“ zu einem abgelegenen Hotel. Dort wartet eine Patientin, bei der ein Herzinfarkt vermutet wird?

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