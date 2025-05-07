Thema u.a.: Keller-Erkunder Jeremy PlaidJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 07.05.2025: Thema u.a.: Keller-Erkunder Jeremy Plaid
61 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12
Jeremy Plaidl gilt als inoffizieller König der Unterwelt von Wien. Hier erkundet er zusammen mit seiner Freundin Nadine Popofsits die teils Jahrhunderte alten und bis zu dreistöckigen unterirdischen Gewölbekeller. Er dokumentiert dabei den Zustand und skurrile Gegenstände, die er dort immer wieder findet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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