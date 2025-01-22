Rouladentraining – Landgasthof „zum Wildwechsel“Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.01.2025: Rouladentraining – Landgasthof „zum Wildwechsel“
61 Min.Folge vom 22.01.2025Ab 12
Der Landgasthof „Zum Wildwechsel“ von Frank Brüdigam bietet seinen Gästen deftige Landhausküche. Heute trainiert er mit seinem Auszubildenden Justin und seiner Jungköchin Sarah, wie man perfekte Rouladen macht. Dabei kontrolliert Frank Brüdigam jeden Handgriff. Können die beiden den Chef überzeugen, sodass die Rouladen am Ende den Gästen serviert werden können?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen