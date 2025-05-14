Thema u. a.: Flugrettung Neustrelitz und Hauptzollamt DortmundJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.05.2025: Thema u. a.: Flugrettung Neustrelitz und Hauptzollamt Dortmund
61 Min.Folge vom 14.05.2025Ab 12
In Dortmund sind die Zöllner Max und Nico auf dem Weg zu einem Shisha Kiosk. Im Laden führen sie eine Steueraufsichtskontrolle durch. Sie prüfen die Waren, ob diese ordnungsgemäß etikettiert sind. Die sogenannte Steuerbanderole auf Alkohol und Tabak gibt Auskunft über Herkunft und Versteuerung der angebotenen Ware.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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