Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Foodtester Mirko Reeh probiert heute Poffertjes in Amsterdam

Kabel EinsFolge vom 16.05.2025
Joyn+
Thema u.a.: Foodtester Mirko Reeh probiert heute Poffertjes in Amsterdam

Thema u.a.: Foodtester Mirko Reeh probiert heute Poffertjes in AmsterdamJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 16.05.2025: Thema u.a.: Foodtester Mirko Reeh probiert heute Poffertjes in Amsterdam

62 Min.Folge vom 16.05.2025Ab 12

Mirko Reeh probiert sich heute durch die Süßspeisen Amsterdams: Poffertjes und Pfannkuchen. Er testet die Angebote von drei Restaurants auf Geschmack, Qualität und Service. In den Online-Bewertungen schneiden alle drei Lokale mit sehr wenigen Punkten ab. – doch der Test vor Ort bringt überraschende Erkenntnisse.

Alle verfügbaren Folgen