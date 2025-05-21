Thema u.a.: Frank Brüdigam und Azubi Justins vor der AschlußprüfungJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 21.05.2025: Thema u.a.: Frank Brüdigam und Azubi Justins vor der Aschlußprüfung
61 Min.Folge vom 21.05.2025Ab 12
Es steht das letzte Probekochen für Azubi Justin vor seiner Abschlussprüfung an. Frank Brüdigam möchte, dass er erfolgreich durch die Prüfung kommt. Deshalb kocht Justin ein Drei-Gänge-Menü bestehend aus einem Forellenfilet als Vorspeise, einem Iberico-Schweinesteak als Hauptgang und einer Bayrisch Creme als Dessert
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins