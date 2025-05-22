Thema u. a.: Lkw Kontrolle auf der A6 und auf einem Berliner RecyclinghofJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 22.05.2025: Thema u. a.: Lkw Kontrolle auf der A6 und auf einem Berliner Recyclinghof
60 Min.Folge vom 22.05.2025Ab 12
Heute führen die Polizisten Jan Niklas Lübkemann und Niklas Bösche von der Polizei Hoya LKW-Kontrollen auf der A6 in Niedersachsen durch. Ein Fahrer fällt durch sein viel zu hohes Tempo auf. Bei der anschließenden Kontrolle entdecken die Polizisten zudem noch grobe Mängel am Laster.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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