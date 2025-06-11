Thema u.a.: Campingchecker OsterlohJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.06.2025: Thema u.a.: Campingchecker Osterloh
60 Min.Folge vom 11.06.2025Ab 12
Wenn in der Schlafkabine des Campers der Schimmel blüht, dann ist es Zeit für Camper-Checker Axel Osterloh nach dem Rechten zu sehen. Heute checkt er bei Hartmut und Marianne aus Vechta einen Pick-Up-Truck mit Wohnkabinen-Aufleger. Doch der Geruch im Alkoven lässt einen großen Feuchtigkeitsschaden vermuten. Doch das ist noch nicht alles! Kann Axel Osterloh trotzdem helfen?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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