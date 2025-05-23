Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a.: Landschaftsgärtner Hünxe und Ablenkung am Steuer

Die beiden Schermbecker Landschaftsgärtner Michael Rittmann und Mitarbeiter Christopher Kolodziej sind heute in Hünxe unterwegs. Sie sollen einen Garten winterfest machen. Das heißt vor allem: Hecken- und Baumschnitt. Hausbesitzer Bernhard Gackowski schaut den beiden Gärtnern dabei genau auf die Finger. Er hat nicht nur gute Augen, sondern ist mindestens genauso so schlagfertig wie die beiden Gärtner.

