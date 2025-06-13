Thema u.a.: Seniorenfahrlehrerin HeikeJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.06.2025: Thema u.a.: Seniorenfahrlehrerin Heike
60 Min.Folge vom 13.06.2025Ab 12
In Deutschland gilt die Fahrerlaubnis auf Lebenszeit. Doch mit steigendem Alter nimmt die Fahrtauglichkeit ab. Aus diesem Grund gibt es Menschen wie Heike Hilbig. Die Fahrlehrerin aus Leinzell bietet freiwillige Senioren-Fahr-Checks für Rentner an, um deren Fahrtauglichkeit zu überprüfen. Heute steigt sie zu zwei Senioren ins Auto und stell schnell fest: zu langsam fahren die beiden nicht.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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