Thema u.a.: Widerspenstige Wellensittiche – Mobile Tierärztin ErfurtJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 27.05.2025: Thema u.a.: Widerspenstige Wellensittiche – Mobile Tierärztin Erfurt
61 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12
Tierärztin Melanie Reinhardt macht mit ihrer mobilen Tierarztpraxis Hausbesuche. Ihre Patienten heute: drei Wellensittiche. Bei ihnen steht die jährliche Untersuchung an. Außerdem sollen ihnen die Krallen gekürzt werden. Dafür muss Melanie Reinhardt die Tiere mit der Hand einfangen. Das passt den Wellensittichen gar nicht. Sie wehren sich mit aller Kraft!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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