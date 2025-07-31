Thema u. a: Carabinieri Südtirol – Raser am Grödner JochJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 31.07.2025: Thema u. a: Carabinieri Südtirol – Raser am Grödner Joch
61 Min.Folge vom 31.07.2025Ab 12
Die Carabinieri in Südtirol kontrollieren an beliebten Motorradstrecken wie dem Grödner Joch die Verkehrssicherheit. Sie setzen dabei auf Prävention und Ermessensspielraum, ahnden aber auch gefährliche Fahrmanöver konsequent. Besonders an Feiertagen sind viele Touristen aus dem Ausland unterwegs.
