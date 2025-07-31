Zum Inhalt springenBarrierefrei
Thema u. a: Carabinieri Südtirol – Raser am Grödner Joch

Folge vom 31.07.2025: Thema u. a: Carabinieri Südtirol – Raser am Grödner Joch

61 Min. Folge vom 31.07.2025 Ab 12

Die Carabinieri in Südtirol kontrollieren an beliebten Motorradstrecken wie dem Grödner Joch die Verkehrssicherheit. Sie setzen dabei auf Prävention und Ermessensspielraum, ahnden aber auch gefährliche Fahrmanöver konsequent. Besonders an Feiertagen sind viele Touristen aus dem Ausland unterwegs.

