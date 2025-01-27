Knochenbruch? Alle Jahre wieder - Flugrettung HintertuxJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 27.01.2025: Knochenbruch? Alle Jahre wieder - Flugrettung Hintertux
61 Min.Folge vom 27.01.2025Ab 12
Notfall für die Flugrettung: Ein 15 - jähriger Junge hat sich auf einer Skipiste den Oberschenkel gebrochen. Besonders ungewöhnlich: Der Jugendliche hat auf den Tag genau dieselbe Verletzung vor einem Jahr schon einmal gehabt. Auch für die erfahrenen Flugretter ein skurriler Einsatz.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins