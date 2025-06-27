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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Foodtester Mirko Reeh checkt deutsche Küche auf Mallorca

Kabel EinsFolge vom 27.06.2025
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 27.06.2025: Thema u.a.: Foodtester Mirko Reeh checkt deutsche Küche auf Mallorca

60 Min.Folge vom 27.06.2025Ab 12

Rund 13 Millionen Deutsche fliegen jedes Jahr nach Mallorca, um zu feiern und Ferien zu machen. Natürlich muss dabei auch für das leibliche Wohl gesorgt sein - und da es zuhause bekanntlich am besten schmeckt, ist die deutsche Küche auf der Baleareninsel weit verbreitet. Grund genug für Foodtester Mirko Reeh den Restaurants vor Ort auf den Zahn zu fühlen. Wie immer wählt er Lokale mit besonders schlechten Internetkritiken heraus und erlebt dabei so manche Überraschung.

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