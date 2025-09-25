Missy testet Himmel und ErdeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.09.2025: Missy testet Himmel und Erde
60 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 12
Restauranttesterin und "Kölsch-Mädchen" Mirjam von der Mark, genannt "Missy", sucht heute das beste Himmel und Erde in Köln. Das beliebte Traditionsgericht besteht aus Blutwurst, Kartoffelpüree, Apfelkompott und Schmorzwiebeln. Die Foodtesterin testet die Qualität, den Geschmack und die Preise des lokalen Klassikers. Schwebt sie danach im rheinischen Himmel oder holen die saftigen Preise sie zurück auf die Erde?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
