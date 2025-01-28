Wertstoffhof Herne: Sven Köster und Martin SielandJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.01.2025: Wertstoffhof Herne: Sven Köster und Martin Sieland
60 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12
Wer in Herne seinen Müll auf dem Wertstoffhof entsorgen will, muss an Sven Köster und Martin Sieland vorbei. Die beiden Ruhrpott-Originale kontrollieren fast täglich die Kofferraumladung und legen je nach Art und Menge des Mülls den Preis fest. Dabei müssen sie auch immer wieder Kunden abweisen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins