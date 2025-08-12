Thema u.a.: Geerbtes Schweigen: Spurensuche im verlassenen HausJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.08.2025: Thema u.a.: Geerbtes Schweigen: Spurensuche im verlassenen Haus
61 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12
Ein Todesfall ohne bekannte Angehörige: Nachlasspfleger Marcel Sonnenberg und Antonia Noack betreten erstmals das verlassene Haus der Verstorbenen. Zwischen Akten und alten Medikamenten beginnt die Suche nach Erben und Testament. Hinter einer verschlossenen Tür wartet eine außergewöhnliche Entdeckung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen