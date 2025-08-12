Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Geerbtes Schweigen: Spurensuche im verlassenen Haus

Kabel Eins
Folge vom 12.08.2025
Thema u.a.: Geerbtes Schweigen: Spurensuche im verlassenen Haus

Thema u.a.: Geerbtes Schweigen: Spurensuche im verlassenen HausJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 12.08.2025: Thema u.a.: Geerbtes Schweigen: Spurensuche im verlassenen Haus

61 Min.
Ab 12

Ein Todesfall ohne bekannte Angehörige: Nachlasspfleger Marcel Sonnenberg und Antonia Noack betreten erstmals das verlassene Haus der Verstorbenen. Zwischen Akten und alten Medikamenten beginnt die Suche nach Erben und Testament. Hinter einer verschlossenen Tür wartet eine außergewöhnliche Entdeckung.

