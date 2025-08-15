Thema u.a.: Ordnungsamt auf Amrum - Zwischen Sand, Sonne und StrafzettelnJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.08.2025: Thema u.a.: Ordnungsamt auf Amrum - Zwischen Sand, Sonne und Strafzetteln
Folge vom 15.08.2025
Wo andere Urlaub machen, beginnt für Yvonne Casaluci und Jörg Becker der Arbeitstag. Die beiden Mitarbeiter des Ordnungsamts Föhr-Amrum sorgen auf der Nordseeinsel für Ordnung – ob am Strand, auf Parkplätzen oder bei Wildcampern. Mit norddeutscher Gelassenheit, klaren Worten und einem offenen Ohr setzen sie Regeln durch, die für alle gelten – auch im Ferienparadies.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
