Thema u. a.: Showtime für Vierbeiner - Hunderichter Gelsenkirchen

Kabel Eins
Folge vom 01.12.2025
60 Min.
Ab 12

Angelika Kammerscheid-Lammers und Frank Lorenz sind zwei von 54 Hunde Preisrichtern auf der „German Winner Show“ in Gelsenkirchen. Es treten mehr als 3000 Hunde in verschiedenen Kategorien an. Dabei bewerten die Juroren von Aussahen bis Gangart alles. Denn davon hängt ab: Wer ist Deutschlands schönster Hund?

