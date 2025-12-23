Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Experten für Gefahrgut – Polizei Bremerhaven

Kabel Eins
Folge vom 23.12.2025
Thema u. a.: Experten für Gefahrgut – Polizei Bremerhaven

Thema u. a.: Experten für Gefahrgut – Polizei BremerhavenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 23.12.2025: Thema u. a.: Experten für Gefahrgut – Polizei Bremerhaven

60 Min.Folge vom 23.12.2025Ab 12

Die Polizisten Nils Spichal und Matthias Clemens aus Bremerhaven sind Experten für LKW-Transporte mit Gefahrgut. Täglich kontrollieren sie Fahrzeuge und finden dabei fehlerhafte Lastwagen. Auch heute finden sie bei einem LKW mehr Fehler als bei einem verkehrstüchtigen Fahrzeug erlaubt sind.

