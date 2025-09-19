Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Seehundretter Toni Thurm und Motorradkontrolle Oberbayern

Kabel EinsFolge vom 19.09.2025
Thema u.a.: Seehundretter Toni Thurm und Motorradkontrolle Oberbayern

Thema u.a.: Seehundretter Toni Thurm und Motorradkontrolle OberbayernJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.09.2025: Thema u.a.: Seehundretter Toni Thurm und Motorradkontrolle Oberbayern

60 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12

Seehundretter Toni Thurm sucht am Strand von St. Peter Ording nach verwaisten Heulern. Heute rettet Toni Thurm ein Robbenbaby vor dem sicheren Tod und bring es in Sicherheit. Außerdem Roman Gold und Jan Zangenfeind von der Polizei Holzkirchen kontrollieren heute am Sudelfeld-Pass Motorradfahrer. Ein Fahrer ist auf seinem Bike mit 81km/h unterwegs, obwohl nur 60 erlaubt sind. Auf den Mann kommt einiges zu.

