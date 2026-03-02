Thema u.a.: Nachlasspfleger auf SpurensucheJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.03.2026: Thema u.a.: Nachlasspfleger auf Spurensuche
61 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 12
Wenn niemand mehr da ist, der sich kümmert, kommen sie ins Spiel: Nachlasspfleger Marcel Sonnenberg und seine Kollegin Maren Guckelsberger. Diesmal führt ihr Weg in ein Haus auf dem Land, samt Keller, staubiger Scheune und verschlossenen Türen. Dort beginnt eine Spurensuche nach Hinweisen auf Erben oder ein Testament – mit so mancher Überraschung.
Genre:Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen