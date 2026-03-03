Thema u.a.: Für mehr Sicherheit auf Brandenburgs AutobahnenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.03.2026: Thema u.a.: Für mehr Sicherheit auf Brandenburgs Autobahnen
61 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Raser, Drängler und Abstandssünder – auf die haben es Ralf Feierbach und Max Kühn abgesehen. Sie sind auf Autobahnen in Brandenburg mit einem zivilen Videomessfahrzeug unterwegs. Heute halten sie einen Kleinbus an, dessen Fahrer bei Tempo 140 nur 20 Meter Abstand gehalten hat – 70 Meter hätten es sein müssen. Bekommt er ein Fahrverbot?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
