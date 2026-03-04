Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 04.03.2026
In Stadthagen sind die Polizisten Lara Ringe und Jonah Gerke auf Streife unterwegs. Wählt ein Bürger den Notruf sind sie zur Stelle. Schon ihr erster Einsatz verlangt einiges von ihnen ab. Ein Nachbarschaftsstreit droht zu eskalieren.

