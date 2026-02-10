Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Streife Bremerhaven – Schulkinder in Not

Kabel EinsFolge vom 10.02.2026
Thema u.a.: Streife Bremerhaven – Schulkinder in Not

Thema u.a.: Streife Bremerhaven – Schulkinder in NotJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 10.02.2026: Thema u.a.: Streife Bremerhaven – Schulkinder in Not

61 Min.Folge vom 10.02.2026Ab 12

Die Polizisten Chris Boden und Matthias Klein sind in Bremerhaven auf dem Weg zu einem Verkehrsunfall. Eine Busfahrerin ist mit einer E-Scooter Fahrerin zusammengestoßen. Mit Blaulicht erreichen die Beamten den Unfallort. Vor Ort treffen sie auf 27 verängstigte Schulkinder.

Alle verfügbaren Folgen