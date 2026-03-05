Thema u.a.: US-Cops auf Streife - Auto ohne Lichter reagiert nichtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.03.2026: Thema u.a.: US-Cops auf Streife - Auto ohne Lichter reagiert nicht
61 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12
Oxford, Alabama. Der deutsche YouTuber Benjamin Rambaum ist auf Streife mit Officer Robert Matte. Dem Polizisten fällt nachts ein Auto ohne eingeschaltete Lichter auf. Officer Matte will den Wagen kontrollieren – doch der Fahrer reagiert anfangs nicht. Kurze Zeit später wird klar warum.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen