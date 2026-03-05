Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 05.03.2026
Thema u.a.: US-Cops auf Streife - Auto ohne Lichter reagiert nicht

61 Min.Folge vom 05.03.2026Ab 12

Oxford, Alabama. Der deutsche YouTuber Benjamin Rambaum ist auf Streife mit Officer Robert Matte. Dem Polizisten fällt nachts ein Auto ohne eingeschaltete Lichter auf. Officer Matte will den Wagen kontrollieren – doch der Fahrer reagiert anfangs nicht. Kurze Zeit später wird klar warum.

