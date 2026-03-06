Thema u.a.: LKW zu Hoch – Verkehrskontrolle KarlsruheJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.03.2026: Thema u.a.: LKW zu Hoch – Verkehrskontrolle Karlsruhe
60 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
LKW-Großkontrolle an einer Raststätte nördlich von Karlsruhe. Luisa Werling und Daniel Schultz von der Verkehrspolizei ziehen einen LKW auf die Rastanlage, der ihrer Meinung nach zu hoch ist. Außerdem entdeckt ihr Chef, Rüdiger Heiler eine rostige Felge, die den Verdacht nahelegt, dass die Bremsen an diesem Rad nicht in Ordnung sind. Die Vermessung des LKW und die Beschau der Bremsen sind für den Fahrer alles andere als erfreulich.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen