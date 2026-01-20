Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Verkehrs und Laserkontrolle Bremervörde – Handy am Steuer

Kabel EinsFolge vom 20.01.2026
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

61 Min.Folge vom 20.01.2026Ab 12

Ein Blick aufs Handy und zack – es hat gekracht. Zu lange am Radio gespielt und schon von der Fahrbahn abgekommen. Ablenkung am Steuer kann tödlich sein. Matthias K. und Chris B. sind im Rahmen einer europaweiten Kontrolle auf der Suche nach abgelenkten Fahrern. Und auch Gurtmuffel sind auf ihrem Radar. Wie reagieren die Fahrer, wenn sie auf ihr Fehlverhalten angesprochen werden?

