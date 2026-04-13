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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Mirko Reeh testet English Breakfast in London

Kabel EinsFolge vom 13.04.2026
Thema u.a.: Mirko Reeh testet English Breakfast in London

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 13.04.2026: Thema u.a.: Mirko Reeh testet English Breakfast in London

62 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

In London startet Mirko Reeh heute „very british“: mit dem Full English Breakfast. Gebackene Bohnen, knuspriger Bacon, Spiegeleier, Würstchen, Pilze, Tomaten und Toast. Die Reaktionen auf Mirkos ehrliches Urteil sind nicht immer positiv!

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