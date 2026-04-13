Thema u.a.: Mirko Reeh testet English Breakfast in LondonJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.04.2026: Thema u.a.: Mirko Reeh testet English Breakfast in London
62 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
In London startet Mirko Reeh heute „very british“: mit dem Full English Breakfast. Gebackene Bohnen, knuspriger Bacon, Spiegeleier, Würstchen, Pilze, Tomaten und Toast. Die Reaktionen auf Mirkos ehrliches Urteil sind nicht immer positiv!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen