Themen u. a.: Kontrollen, Konflikte und ein DrogenverdachtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.07.2026: Themen u. a.: Kontrollen, Konflikte und ein Drogenverdacht
62 Min.Folge vom 20.07.2026Ab 12
In Hattersheim sorgen Ordnungspolizist Raphael Hartmann und sein Kollege Patrick Pöhlmann für Sicherheit und Ordnung. Gleich am Morgen prüfen sie ein verunfalltes, nicht zugelassenes Auto auf einem öffentlichen Parkplatz. Außerdem kümmern sie sich um blockierte Lehrerparkplätze, unsichere Baustellenabsperrungen und gehen einem Hinweis auf ein Drogenversteck nach.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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