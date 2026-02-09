Kaputtes Bauteil bei 270 PS – Tuningkontrolle HildesheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.02.2026: Kaputtes Bauteil bei 270 PS – Tuningkontrolle Hildesheim
62 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 12
Hildesheim. Hier nehmen die Polizisten Stephan Heinz und Jörg Eisebitt gemeinsam mit ihren Kollegen getunte Fahrzeuge ins Visier. Ein Wagen fällt sofort auf, denn man hört ihn schon, bevor er um die Ecke biegt. Bei genauerem Hinsehen zeigt sich: das Dröhnen ist nur der Anfang. Die Polizisten entdecken deutlich gravierendere, gefährliche Mängel
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen