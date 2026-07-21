Themen u. a.: Schätze statt Schrott - Auf Schatzsuche mit dem AuktionatorJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.07.2026: Themen u. a.: Schätze statt Schrott - Auf Schatzsuche mit dem Auktionator
61 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
In Stuttgart kaufen Andreas von Brühl und sein Mitarbeiter Janis Hoffmann komplette Haushalte auf und trennen Wertvolles von Müll. Mit Lupe, Goldwaage und viel Erfahrung schätzen sie Möbel, Schmuck, Münzen und Sammlerstücke ein. Was für andere Gerümpel ist, kann sich als echter Schatz entpuppen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen