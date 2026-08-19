Themen u. a.: Zollkontrolle am Flughafen Frankfurt – zu viel Tabak im GepäckJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.08.2026: Themen u. a.: Zollkontrolle am Flughafen Frankfurt – zu viel Tabak im Gepäck
60 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12
Am Flughafen Frankfurt kontrolliert Zöllnerin Lina Müller die Gepäckstücke von Reisenden aus aller Welt. Bei einer Passagierin aus Vietnam stoßen die Kontrolleure auf zahlreiche Mitbringsel und prüfen gemeinsam mit dem Pflanzenschutz, ob alle Waren eingeführt werden dürfen. Besonders bei Tabak und pflanzlichen Produkten gelten strenge Vorschriften. Welche Souvenirs sorgen für Probleme bei der Einreise?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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