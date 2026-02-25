Drogen am Steuer - Polizei Harburg SpätdienstJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.02.2026: Drogen am Steuer - Polizei Harburg Spätdienst
61 Min.Folge vom 25.02.2026Ab 12
In Harburg missachtet eine Autofahrerin Fußgänger und gerät so in eine Kontrolle der Polizisten. Die Frau verhält sich auffallend und ein Drogentest gibt Aufschlüsse warum. Was als eine Datenabfrage begann, nimmt schnell eine unerwartete Wendung
