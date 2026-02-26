Wenn jede Sekunde zählt - DRK GöttingenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.02.2026: Wenn jede Sekunde zählt - DRK Göttingen
60 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Die Notfallsanitäter Ricarda Jung und Johannes Hartdegen vom Deutschen Roten Kreuz in Göttingen eilen zu einem Mann, der in seiner Wohnung zusammengebrochen ist. Kurz darauf der nächste Notfall: Eine Frau mit Bauchwand-Durchbruch. Sie warnt die beiden vor ihrer Deutschen Dogge - für die Retter ein Risiko.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen