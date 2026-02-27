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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Illegaler Tierhandel - Jana Hoger Tierschutz München__DELETED

Kabel EinsFolge vom 27.02.2026
Illegaler Tierhandel - Jana Hoger Tierschutz München__DELETED

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 27.02.2026: Illegaler Tierhandel - Jana Hoger Tierschutz München__DELETED

60 Min.Folge vom 27.02.2026Ab 12

Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA spürt in München illegale Tierhändler auf und rettet Tiere aus misslichen Situationen. Ein undurchsichtiger Fall im Münchener Umland fordert die Unterstützung der Polizei und des Veterinäramts. Eine Frau verlangt hohe Summen für Tiere unbekannter Herkunft. Vor Ort findet Jana Hoger die Hunde in besorgniserregender Verfassung. Kann sie den Tieren helfen?

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