krone.tvStaffel 2025Folge 2vom 29.08.2025
25 Min.Folge vom 29.08.2025

Was für eine Society-Woche: Taylor Swift ist verlobt – und die Gerüchteküche brodelt, denn auch andere Stars sorgen für Liebes-Spekulationen. In Salzburg glänzten Stars wie Bob Geldof und Iris Berben, während im krone.tv-Studio Bruce Darnell für Lacher sorgte und Tara Tabitha und Dennis Lodi über ihre Beziehung auspackten. Alle Highlights gibt es in Adabei Prime, präsentiert von Birgit Waldsam.

