Advent in Vorarlberg
Folge 3: Advent in Vorarlberg
Die traditionelle jährliche Sendung „Advent in Vorarlberg“ ist 2024 im Kleinwalsertal zu Gast. Das Tal mit den Gemeinden Mittelberg, Riezlern und Hirschegg war jahrhundertelang landwirtschaftlich geprägt. Heute leben die rund 5.000 Bewohnerinnen und Bewohner hauptsächlich vom Tourismus, gehört doch die Region österreichweit zu den erfolgreichsten Tourismusdestinationen. Musikalisch sorgen die Walser Turmbläser, die Walser Saitenbläser, der Chor Fontana und die Familienmusik Karg aus dem benachbarten deutschen Allgäu für adventliche Stimmung. Einblicke in die Nikolaustradition im Tal geben der Verein D’Bommera und D’Bärbele. Ihr Einläuten oder „Ilüta“ des Advents ist einzigartig in Vorarlberg. Bildquelle: ORF
