Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Advent in Vorarlberg

Advent in Vorarlberg

ORF2Staffel 1Folge 3vom 08.12.2024
Advent in Vorarlberg

Advent in VorarlbergJetzt kostenlos streamen

Advent in Vorarlberg

Folge 3: Advent in Vorarlberg

48 Min.Folge vom 08.12.2024

Die traditionelle jährliche Sendung „Advent in Vorarlberg“ ist 2024 im Kleinwalsertal zu Gast. Das Tal mit den Gemeinden Mittelberg, Riezlern und Hirschegg war jahrhundertelang landwirtschaftlich geprägt. Heute leben die rund 5.000 Bewohnerinnen und Bewohner hauptsächlich vom Tourismus, gehört doch die Region österreichweit zu den erfolgreichsten Tourismusdestinationen. Musikalisch sorgen die Walser Turmbläser, die Walser Saitenbläser, der Chor Fontana und die Familienmusik Karg aus dem benachbarten deutschen Allgäu für adventliche Stimmung. Einblicke in die Nikolaustradition im Tal geben der Verein D’Bommera und D’Bärbele. Ihr Einläuten oder „Ilüta“ des Advents ist einzigartig in Vorarlberg. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Advent in Vorarlberg
ORF2
Advent in Vorarlberg

Advent in Vorarlberg

Alle 1 Staffeln und Folgen