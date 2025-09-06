Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Agatha Christies Marple

Mord im Pfarrhaus

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 06.09.2025
Mord im Pfarrhaus

Mord im PfarrhausJetzt kostenlos streamen

Agatha Christies Marple

Folge 2: Mord im Pfarrhaus

94 Min.Folge vom 06.09.2025Ab 12

Colonel Protheroe beschuldigt Reverend Clement, Geld unterschlagen zu haben und kündigt sich in seiner Funktion als Kirchenvorstand zu einer Kontrolle der Finanzbücher an. Auch der Maler Lawrence Redding ist Protheroe ein Dorn im Auge, da er ein aus seiner Sicht unzüchtiges Portrait seiner Tochter Lettice anfertigt. Als der Colonel schließlich ermordet im Haus des Reverends aufgefunden wird, gibt es mehrere Geständnisse und für Miss Marple beginnt ein verzwicktes Verwirrspiel.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Agatha Christies Marple
SAT.1 GOLD
Agatha Christies Marple

Agatha Christies Marple

Alle 3 Staffeln und Folgen