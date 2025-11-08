Agatha Christies Marple
Folge 3: Kurz vor Mitternacht
93 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 12
Die wohlhabende Lady Tressilian lädt zur Sommerfrische auf ihr herrliches Anwesen in Devon ein. Unter den geladenen Gästen sind der Tennisprofi Nevile Strange mit seiner Ehefrau Kay, aber auch dessen Exfrau Audrey. Kay ist wenig begeistert davon, auf die ehemalige Frau ihres Mannes zu treffen und es kommt immer wieder zu lautstaken Eifersuchtsszenen. Als eines Morgens schließlich die Gastgeberin ermordet in ihrem Bett aufgefunden wird, nimmt der Urlaub ein abruptes Ende.
Agatha Christies Marple
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.