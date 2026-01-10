Zum Inhalt springenBarrierefrei
Agatha Christies Marple

Die blaue Geranie

SAT.1 GOLDStaffel 5Folge 3vom 10.01.2026
Die blaue Geranie

Die blaue GeranieJetzt kostenlos streamen

Agatha Christies Marple

Folge 3: Die blaue Geranie

88 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 12

In Little Ambrose findet George Pritchard seine Frau Mary ermordet in ihrem Bett. Auf die Blumentapete im Schlafzimmer hat der Mörder eine blaue Geranie gemalt. Die Tote war wegen ihrer herablassenden Art im ganzen Ort äußerst unbeliebt und hat zu alledem ihrer Schwester Philippa den Mann ausgespannt. Es gibt einen Verdächtigen, doch Miss Marple ahnt, dass die falsche Person festgenommen wurde und ein weiterer Mord geschieht ...

