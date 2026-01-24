Agatha Christies Marple
Folge 1: Karibische Affäre
89 Min.Folge vom 24.01.2026Ab 12
Raymond West schenkt seiner Tante Miss Marple eine Reise nach St. Honoré. Auf der karibischen Insel macht die Hobbydetektivin bei einem Dinner im Hotel Bekanntschaft mit Major Palgrave. Er erzählt ihr, dass er im Besitz eines Fotos ist, auf dem ein Mörder abgebildet ist. Am nächsten Morgen liegt der Major tot in seinem Zimmer. Die Hotelgäste glauben, dass er wegen seines Bluthochdrucks gestorben ist. Nur Miss Marple vermutet keinen natürlichen Tod ...
Agatha Christies Marple
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.