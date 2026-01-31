Zum Inhalt springenBarrierefrei
Agatha Christies Marple

Greenshaws Monstrum

SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 2 vom 31.01.2026
89 Min. Ab 12

Louisa Oxley bittet Miss Marple um Hilfe. Sie ist mit ihrem Sohn Archie auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann Philip. Die Hobbydetektivin besorgt ihr eine Anstellung als Sekretärin bei ihrer Bekannten Katherine Greenshaw. Als deren Butler Walter Cracken nachts von einer Leiter stürzt und stirbt, erzählt Archie Miss Marple, dass er in derselben Nacht einen Geist im Haus gesehen hat. Ist der Butler wirklich gestürzt, oder hat Archie dessen Mörder gesehen?

