Agatha Christies Marple
Folge 2: Greenshaws Monstrum
89 Min.Folge vom 31.01.2026Ab 12
Louisa Oxley bittet Miss Marple um Hilfe. Sie ist mit ihrem Sohn Archie auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ehemann Philip. Die Hobbydetektivin besorgt ihr eine Anstellung als Sekretärin bei ihrer Bekannten Katherine Greenshaw. Als deren Butler Walter Cracken nachts von einer Leiter stürzt und stirbt, erzählt Archie Miss Marple, dass er in derselben Nacht einen Geist im Haus gesehen hat. Ist der Butler wirklich gestürzt, oder hat Archie dessen Mörder gesehen?
Agatha Christies Marple
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.