Agatha Christies Marple

Mord nach Maß

SAT.1 GOLD Staffel 6 Folge 3 vom 07.02.2026
88 Min. Ab 12

In Kingston Bishop steht das Anwesen "Gipsy's Acre" zum Verkauf. Angeblich liegt auf dem Haus ein Fluch, denn alle bisherigen Bewohner sind auf tragische Weise ums Leben gekommen. Trotzdem beschließt der Chauffeur Mike Rogers, es zu kaufen und sich dort gemeinsam mit seiner Ehefrau niederzulassen. Kaum eingezogen, wird Ellie immer wieder von schlimmen Alpträumen heimgesucht und eines Tages kehrt sie nach einem Reitausflug nicht mehr nach Hause zurück ...

