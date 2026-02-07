Agatha Christies Marple
Folge 3: Mord nach Maß
88 Min.Folge vom 07.02.2026Ab 12
In Kingston Bishop steht das Anwesen "Gipsy's Acre" zum Verkauf. Angeblich liegt auf dem Haus ein Fluch, denn alle bisherigen Bewohner sind auf tragische Weise ums Leben gekommen. Trotzdem beschließt der Chauffeur Mike Rogers, es zu kaufen und sich dort gemeinsam mit seiner Ehefrau niederzulassen. Kaum eingezogen, wird Ellie immer wieder von schlimmen Alpträumen heimgesucht und eines Tages kehrt sie nach einem Reitausflug nicht mehr nach Hause zurück ...
Agatha Christies Marple
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Mystery
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ITV Global Distribution Ltd.