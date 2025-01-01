Agentin mit Herz
Folge 21: Die Wahrheitsdroge
46 Min.Ab 12
Tony Martinet ist als Dramatiker nicht mehr erfolgreich. Unverhofft bekommt er plötzlich eine neue Chance, doch damit ist eine Bedingung verknüpft: Martinet soll seine Freundin Maria von Klausen aushorchen. Sie ist die Leiterin eines Instituts, in dem geheime SDI-Forschungen betrieben werden. Der sowjetische Funktionär Serge Krutiov finanziert das Comeback von Martinet und verlangt dafür von ihm, dass er Maria mit Halluzinogenen betäubt und zum Reden bringt. Ein Fall für Amanda.
