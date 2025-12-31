Aida Loos - ArbeitsloosJetzt kostenlos streamen
Aida Loos - Arbeitsloos
Folge 1: Aida Loos - Arbeitsloos
Die Kabarettistin verarbeitet ihren Karriereknick humorvoll als Servierkraft im Kaffeehaus. Das Programm ist eine Melange aus dem, was war, ist und sein könnte, wenn man die Dinge durch die zuckerlrosa Brille sieht. Inhalt: TV-Premiere für das vielumjubelte Soloprogramm: Aida Loos war so knapp vor ihrem Durchbruch, die gläserne Decke hatte schon einen Sprung, aber dann kam eh schon wissen. Jetzt ist sie arbeitslos und wird vom AMS als Servierkraft vermittelt. Nachdem sie den ersten Schlag mit Kaffee verdaut hat, tauscht sie die Bretter, die einst die Welt bedeuteten, gegen ein Besenkammerl, das nun ihre Pause darstellt. Von dort aus reflektiert sie Kaffeehausdialoge, Cremeschnittenmonologe und parodiert vor allem ihre Gäste, die von bezirksbekannten AlkoholikerInnen bis hin zu prominenten Persönlichkeiten reichen. „Arbeitsloos“ ist eine Melange aus dem, was war, was ist und was sein könnte, wenn man die Dinge durch die zuckerlrosa Brille sehen würde. Eine Aufzeichnung aus dem Theater Vindobona in Wien. Bildquelle: ORF/Hubert Mican
