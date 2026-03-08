Zum Inhalt springenBarrierefrei
Aircraft Doctors

Folge vom 08.03.2026
Aircraft Doctors

Folge vom 08.03.2026: Die Themenwelten von Testpiloten

45 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 6

Testpiloten wagen sich in Höhen, in denen Präzision und Erfahrung über Erfolg entscheiden. Sie prüfen neue Flugzeuge unter extremen Bedingungen und dokumentieren jedes Detail mit modernster Messtechnik. Eine Routineuntersuchung an einer Piper PA-28 bringt einen Schaden ans Licht, der behoben werden muss. Im Siegerland steht die 100-Stunden-Kontrolle einer Mitsubishi MU-2 an, während in Gelnhausen das engagierte Wartungsteam die Kunstflieger für ihren großen Auftritt vorbereitet.

